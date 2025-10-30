«Омичка» не смогла дожать «Корабелку» в решающей партии

Волейболистки «Омички» в Санкт-Петербурге провели напряженный матч против дебютанта Суперлиги – команды «Корабелка». Омская команда уступила лишь в решающей партии.

В пятом туре Чемпионата России среди команд Суперлиги «Омичка» встретилась в Санкт-Петербурге с дебютантом дивизиона – «Корабелкой». Две стартовые партии прошли в равной борьбе, но завершились в пользу хозяек – 26:24 и 25:20.

Перелом наступил в третьем сете. При счете 6:2 в пользу петербурженок омичкам удался пятиочковый рывок, после которого они полностью взяли инициативу в свои руки. Лидером атаки стала диагональная Анастасия Азанова, чьи силовые атаки неоднократно приносили команде очки. Омская команда выиграла третью партию 25:20, а затем и четвертую – 25:18.

На тай-брейке борьба шла очко в очко, однако чуть удачливее оказались волейболистки из Санкт-Петербурга – 15:13. Самым результативным игроком встречи стала Анастасия Азанова, набравшая 25 очков.

Следующий матч «Омичка» проведет дома 1 ноября. В Омском велоцентре команда примет «Динамо» из Краснодара. Особый интерес к игре вызывает тот факт, что тренирует краснодарский клуб воспитанник омского волейбола Алексей Бабешин. Начало встречи – в 17:30.