В Омске на пустыре за гипермаркетом орудуют стаи бродячих псов

Собаки обитают на пустыре за гипермаркетом, хорошо себя чувствуют и даже обзавелись потомством. Жители обеспокоены.

Омичка потребовала от властей принять меры по отлову стаи бездомных собак, обосновавшихся рядом с гипермаркетом «Лента» на улице 10 лет Октября.

В соцсетях женщина рассказала, как вышла из магазина и была окружена бродячими псами, обнюхивавшими содержимое ее пакетов. Омичка недовольна, что собаки постоянно встречаются на ее пути.

– Не успела подойти к машине, как меня окружила стая собак. Вынюхивали, что у меня в пакетах, хорошо, что бытовая химия была. Было бы свежее мясо, боюсь представить, чем закончилось бы, – поделилась омичка в говорится в телеграм-канале «Аварийный Омск». – Включила фонари и музыку, чтобы отогнать их. За «Лентой» есть пустырь, где они обитают, там их очень много с подрастающим потомством. Ранее уже писала, что в этом же месте собаки агрессивно вели себя, кидались и пугали моих детей. Спасибо мужчине на парковке, пришел на помощь нам.

В мэрии Омска отреагировали на просьбу горожанки и обещали отловить хвостатых хулиганов.