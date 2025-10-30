Омичам рассказали, как в регионе борются с вредными выбросами

В 2026 году планируется сократить загрязнения на 900 тонн.

omskinform.ru

В Министерстве природных ресурсов Омской области рассказали о мерах, предпринимаемых для снижения уровня загрязнения воздуха. В числе ключевых направлений – перевод общественного транспорта на газ и рекультивация свалок.

Как сообщили в ведомстве, помимо этого, проводятся мероприятия по сокращению выбросов от промышленных и теплоэнергетических предприятий, а также от частного сектора. Однако конкретные детали этих мер не были раскрыты.

– Сейчас специалисты министерства принимают участие в проверках, проводимых Омской межрайонной природоохранной прокуратурой в отношении 5 предприятий, в части соблюдения федерального законодательства в области охраны атмосферного воздуха, – приводит комментарий ведомства «НГС55».

Отмечается, что к 2026 году запланировано проведение 25 мероприятий на промышленных объектах. По предварительным данным министерства природы, эти меры позволят сократить выбросы опасных веществ в атмосферу на 900 тонн.