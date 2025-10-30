Омичам назвали причины частых пробуждений среди ночи

Эксперты рассказали о причинах распространенного вида бессонницы и дали советы по налаживанию сна.

Вид бессонницы, при котором человек легко засыпает, а затем просыпается в три или четыре часа ночи, называется инсомния, связанная с поддержанием сна. Эту проблему подробно рассмотрели врач-сомнолог Карен Карлсон и эксперт по сну из Университета Джонса Хопкинса Луис Ф. Буэнавер.

Карен Карлсон выделила распространенность такого типа нарушений среди женщин среднего возраста. Среди вероятных причин специалист называет заболевания, стрессовые факторы, депрессивные расстройства и физиологические изменения, обусловленные гормональной перестройкой женского организма в период наступления менопаузы.

Специалист рекомендует обратить внимание на организацию распорядка дня и контроль за режимом сна.

– Например, многие рано ложатся спать, чтобы компенсировать недосып за другие дни. Но через шесть-семь часов они просыпаются, так как мозг уже получил достаточно отдыха, – приводит слова сомнолога HuffPost.

Если возникает ночное бодрствование, Буэнавер советует не прилагать усилий для немедленного возвращения ко сну. Вместо этого рекомендуется переключиться на спокойные виды активности, такие как чтение книг или выполнение простых бытовых дел. Чтобы ночные пробуждения не повторялись, он рекомендовал придерживаться одного и того же режима в будние, выходные и праздничные дни.