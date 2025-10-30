В Омске продолжается капризное бабье лето

Ночью порывы ветра достигнут 15 м/с.

omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 30 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +11...+16 °C, местами до +7 °C.

Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

Ближе к ночи похолодает. Столбик термометра опустится до 0...+5 °C. Местами продолжит лить дождь. Скорость южного, юго-западного ветра составит 5–10 м/с, местами ожидаются порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет сильно падать.