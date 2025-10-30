Крупный омский завод наладил выпуск деталей для АЭС вместо Украины

На заводе «Сибгазстройдеталь» изготавливают насосы для атомных электростанций.

omskinform На омском заводе «Сибгазстройдеталь» начали выпускать корпуса насосов для атомных электростанций – продукцию, которую раньше изготавливали за пределами России, на Украине. Теперь предприятие полностью освоило технологию. В этом лично убедился корреспондент «Омск-информ», побывав в рамках пресс-тура, организованного Министерством промышленности и торговли Омской области и Омским региональным отделением Союза машиностроителей России на предприятии.

– Уникальное, что у нас есть, – это корпуса насосов для атомных электростанций. Раньше их делали на Украине, но сейчас мы освоили их производство. Также уникально то, что мы делаем корпуса электродвигателей. Заводов, которые это производят, всего три по России, – рассказал генеральный директор предприятия Евгений Кравченко.

omskinform Помимо атомной отрасли, завод развивает и другие направления. В частности, выпускает комплектующие для нефтегазового и ветроэнергетического секторов.

Из металлических заготовок диаметром от 21 до 820 миллиметров ежегодно создается около 12 тысяч тонн продукции. В ассортименте предприятия – свыше четырех тысяч наименований: тройники, отводы, люки-лазы, муфты, корпуса насосов и магистральных агрегатов, фильтры и котельные установки.

Сегодня завод «Сибгазстройдеталь» занимает площадь более 102 тысяч квадратных метров, из которых 36 тысяч – крытые цеха. Здесь располагается сертифицированная лаборатория ультразвукового и рентгенографического контроля, где проверяется каждая деталь.

– Каждая деталь проходит строгий контроль. Газнадзор, Транснефтьнадзор и РТС проверяют каждый этап производства. Для изделий «Транснефти» мы наносим QR-код, который позволяет отслеживать деталь на всех стадиях изготовления, – уточнил директор.

omskinform

По словам Кравченко, завод сотрудничает с крупнейшими российскими компаниями – «Транснефтью», «Газпромом», «Сургутнефтегазом», «Роснефтью» и СИБУРом, а часть продукции, производящейся в Омске, экспортируется в Индию, Египет, Турцию и Бангладеш.

Кравченко провел экскурсию по производственным цехам, где показал ключевые этапы изготовления деталей: термообработку, зачистку, нанесение антикоррозийных покрытий и упаковку. Особенно впечатлил процесс закалки.

Именно поэтому предприятие испытывает серьезный кадровый голод. Сегодня на производстве открыто более 80 вакансий – требуются конструкторы, технологи, токари и специалисты других направлений.

– Мы постоянно добираем людей. Работаем над тем, чтобы привлекать кадры из других регионов. Для иногородних снимаем жилье, и они получают чистую зарплату, – рассказал Кравченко.

omskinform

Экономика завода также, по словам Кравченко, остается стабильной. По итогам прошлого года выручка составила около 3,8 млрд рублей, рентабельность – порядка 10 %. Среднегодовой рост выручки за последние годы держится на уровне 124 %. Эти показатели позволяют компании инвестировать в модернизацию оборудования, освоение новых технологий и расширение ассортимента.