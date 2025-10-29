Остались без картошки: под Омском сгорел склад с овощами

Его тушили целых четыре часа.

МЧС

Сегодня, около 11:11 в поселке Ачаирском в Омском районе загорелся склад с овощами. Как сообщили в МЧС, вспыхнула кровля.

На место происшествия выехали 37 огнеборцев на 10 пожарных машинах. Им удалось ликвидировать открытое горение в 15:10.

Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м. Из людей никто не пострадал, но сколько овощей уничтожил огонь, не сообщается. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.

По данным интернет-источников, по адресу, где произошел пожар, зарегистрирована компания, которая продает картофель, морковь, репу, свеклу, козлобородник, сельдерей, редис и др.