Метель и + 17 градусов: погода в Омске резко испортится к концу недели

Синоптики обновили прогноз погоды на конец октября в Омской области. Потепление в регионе еще усилится, но вместе с ним придут осадки.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 30 октября, ожидается + 11...+ 16 градусов. Только местами может быть +7. Также местами пройдет небольшой дождь, а порывы ветра достигнут 10 м/с.

В пятницу, 31 октября, будет + 12...+ 17 градусов. Только в северо-западной части региона температура не поднимется выше + 7. Небольшие дожди сохранятся, а ветер усилится до 15 м/с.

В ночь на 1 ноября в регионе ожидается дождь со снегом. Днем осадки усилятся. Местами ожидаются налипание мокрого снега и метель. Ветер усилится уже до 20 м/с. Температура воздуха не поднимется выше + 8 градусов.

По данным Gismeteo, в Омске 30 и 31 октября осадков не ожидается. Однако и потеплеет только до + 12 градусов. Сильный ветер и снег с дождем в Омске ожидается 1 ноября. Температура не превысит + 8 градусов, как и во всем регионе.