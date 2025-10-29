В Омске затягивается скандальный суд по Тарским воротам

С первого заседания по главной достопримечательности Омска прошло почти полгода.

omskinform.ru Сегодня, 29 октября, в Арбитражном суде Омской области состоялись очередные слушания по резонансному делу о Тарских воротах. Омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры доказывает, что право считать себя хозяевами главной городской достопримечательности, поскольку восстановили ее и содержат за свой счет. В качестве ответчика выступает мэрия Омска. А муниципалитет, в свою очередь, считает ворота своим объектом, поскольку ухаживают за памятником именно подведомственные учреждения.

Доказательства последнего и истребовали в суде принципиальные истцы. На прошлом заседании представитель ВООПиК Наталья Демкина назвала все уже представленные данные мэрии сфальсифицированными и предложила отозвать их.

На нынешнем заседании директор АУ г. Омска «Музей – исторический парк «Омская крепость» Василий Минин, представивший ранее документы на передачу для нужд парка строительных материалов фирмой «Гарда», отозвал их. Поскольку в противном случае пришлось бы доказывать, что материалы приобретены именно этой компанией. На основании ст. 39 НК РФ передача на безвозмездной основе имущества, товаров облагается налогом на добавленную стоимость, то же самое указано в ст. 146 НК РФ. Таким образом, эти действия должны быть отражены в документах организации и приобщены к делу.

«Омская крепость», бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационный центр «Творчество», департамент культуры выступили в качестве третьих лиц. Они представили внушительную пачку документов, доказывающую причастность учреждений к содержанию Тарских ворот. Краеведы увидели объемы и попросили перенести заседание.

– Для ознакомления с документами просим отложить процесс, – попросили ВООПиК. – Там почти тысяча листов.

Судья согласился с этими доводами. Следующее заседание намечено на 17 ноября. Скандальный процесс длится уже более полугода и пока не сдвинулся с места.