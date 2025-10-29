Омск-Информ
·Общество

В Омске не построят детский сад, на проект которого потратили 2 миллиона

По словам чиновников, он оказался не нужен.

Омская мэрия отказалась от строительства детского сада на улице Арнольда Нейбута. Чиновники решили, что в новом дошкольном учреждении нет необходимости.

– В настоящее время потребности в строительстве детского сада на улице Арнольда Нейбута нет, дети посещают детский сад № 344, – заявили в администрации.

Напомним, детский сад на 140 мест планировалось начать строить в 2022 году. В июле 2021-го департамент строительства заключил контракт на проектирование с проектным институтом «Горпроект». За это бюджет заплатил 2,1 млн рублей.

