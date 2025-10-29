Омск-Информ
В Омске крупная авария на теплотрассе перекроила расписание транспорта

Троллейбусы и трамваи будут позже выходить на маршруты и раньше заканчивать работу.

В Омске с 22:00 часов 1 ноября прекратится движение трамваев № 1, 2, 8 и троллейбусов № 15. Ограничения продлятся до 06:00 часов 2 ноября.

Как сообщили в мэрии, движению электрического транспорта помешает ремонт теплотрассы. В это время «Омск РТС» будет устранять аварию на перекрестке Богдана Хмельницкого и 3-й Транспортной.

После завершения ремонта движение трамваев и троллейбусов восстановят.

