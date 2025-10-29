Омск-Информ
·Образование

Власти заявили о тотальном снижении «бумажной» нагрузки на учителей

Количество документов снизилось в 25 раз, уверяет глава Рособрнадзора.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о тотальном снижении «бумажной» нагрузки на учителей. По его словам, количество документов, которые должны заполнять педагоги, снизилось в 25 раз.

– Когда мы говорим о том, насколько снизилась нагрузка в плане новой нормативной базы, то в среднем можно говорить – раз в 25 объем работы, который должен был в прошлом делать педагог по документам, количеству бумаг, эта работа уменьшилась, – цитирует чиновника РИА «Новости».

Он добавил, что уменьшение бюрократической нагрузки на учителей происходит в соответствии с новой нормативной базой. Эта проблема не решалась долгие годы.

