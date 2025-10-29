Омские силовики рассказали, как у дропперов «загораются глаза на деньги»

Чаще всего в мошеннические схемы попадают старшеклассники и студенты.

@GigaChat

На сегодняшней пресс-конференции начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельности прокуратуры Омской области Дмитрий Эннс нарисовал типичного дроппера – это посредники мошенников, которые предоставляют в пользование свои счета и карты. В основном жертвами «разводил» становится молодежь, которую прельстил легкий заработок.

– Преступники стали активно использовать молодежь в своих целях. Как правило, это подростки и студенты, которые нигде не работают. Молодые люди с 14 лет могут открыть в банке счет, чем и пользуются мошенники. И, соответственно, видя предложение о продаже банковских карт за 10-15 тыс. рублей, у молодых людей загораются глаза, – сказал представитель прокуратуры.

Однако существует отдельная уголовная статья 187 УК РФ, предусматривающая материальную и уголовную ответственность за дропперство. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств». Молодым людям грозит по ней вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. За передачу карты можно попасть в колонию на три года, а за передачу чужого счета – на шесть лет.