Набиуллина признала, что в России много нуждающихся

Глава Центробанка высказалась о проблеме высокого роста цен в стране.

council.gov.ru

Проблему высокого роста цен в России нужно решать, пока она не стала хронической, заявила в ходе правительственного часа в Совете Федерации председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Как отметила глава регулятора, в стране много социально уязвимых категорий граждан, на которых инфляция и высокие цены оказывают существенное влияние.

– В среднем доходы растут, но много нуждающихся людей, которые вынуждены отказывать себе в самом необходимом, и высокий рост цен бьет по ним прежде всего. Нужно решать эту проблему, чтобы она не стала хронической, невзирая на все препятствия, ограничения и новые вызовы, – сказала Набиуллина.

На прошлой неделе ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17 % до 16,5 %. Дальнейшее снижение этого параметра на данный момент под вопросом.