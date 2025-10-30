Солдатова и все-все-все: почему в Омске на самом деле закрывают роддома

Система родовспоможения в регионе завершает масштабную реформу.

В Омской области завершается масштабная реформа родовспоможения, начатая в 2020 году. У ее истоков стояла тогдашний министр здравоохранения Ирина Солдатова, приехавшая в регион из Подмосковья и оставившая после себя, мягко говоря, неоднозначное впечатление. Однако что касается медицинской помощи беременных и новорожденным, то здесь у Омской области есть очевидные успехи. Главный – снижение младенческой смертности почти в три раза.

Общероссийская тенденция

Солдатова прибыла в Омскую область как высококлассный специалист, врач-неонатолог, доктор медицинских наук, профессор РНИМУ им. Пирогова. В Московской области, где она занимала пост замминистра здравоохранения, реформа к тому времени уже прошла и была организована трехуровневая система родовспоможения. В Омской области решили сделать так же.

– К сожалению, в Омске не все гладко в системе родовспоможения, к примеру, очень удручают цифры младенческой смертности, методики выхаживания. Мы будем менять принципиальные подходы к этим вопросам. Омские женщины заслуживают нормального отношения, а дети должны отправляться после выписки домой, а не пополнять печальную статистику, – заявляла тогда Солдатова.

Главным в новой системе должен был стать перинатальный центр – медучреждение, специализирующееся на родовспоможении с узкими специалистами по всем профилям и с самой современной медтехникой. Он берет на себя сложные случаи и помогает остальным.

Тогда все, кто работал в этой сфере, срочно прошли дистанционные курсы на базе Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, профессором которого, напомним, была Солдатова.

Она ставила амбициозную цель – Омская область должна войти в топ-10 регионов России по родовспоможению и работе с репродуктивным здоровьем семьи. «Мы покажем, как выглядит адекватная система помощи новорожденным», – анонсировала она.

Ирину Солдатову со скандалом сняли с должности 5 ноября 2020 года, сейчас она под следствием: бывшую чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий при заключении договоров на поставку медоборудования по завышенным ценам аффилированным фирмам. Реформа системы родовспоможения была продолжена и без нее.

Спасенные дети

Главной целью этой реформы изначально заявлялось снижение младенческой смертности. Этот показатель был заложен в нацпроект «Демография». К 2024 году, к моменту его окончания, уровень младенческой смертности должен был составить 4,5 промилле (доля умерших младенцев на 1 тыс. родившихся). За год до этого в Омской области показатель был уже 4,1 промилле. Об этом публично объявил доктор медицинских наук, главный неонатолог Министерства здравоохранения РФ, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов.

– Младенческая смертность в Омской области за последние десять лет снизилась в 2,5 раза. И это не какая-то выдуманная цифра, она подтверждается Росстатом, выплатами материнского капитала женщинам, – отметил Иванов. – Произошло это в том числе благодаря трехуровневой системе оказания помощи и наблюдения за беременными женщинами.

Трехуровневая система выглядит так: медики, способные справиться с женщинами, которые рожают без патологий, – это первый уровень родовспоможения. Женщины с проблемами поступают в межмуниципальные роддома – это второй уровень. Сложные роды – это уровень перинатального центра.

Как пояснил Дмитрий Иванов, в Омской области было создано «якорное» учреждение, которое курирует районные больницы и акушерские пункты. Про закрытие роддомов в сельской местности эксперт сказал так: рожают там максимум сто детей в год, квалифицированную помощь оказывать там некому, потому что нет потока, в результате у медиков теряются навыки и нет опыта работы.

Почему закрывают роддома?

За последние несколько лет в Омске был закрыт целый ряд родильных домов. В 2022 году завершил работу роддом № 5 в Ленинском округе, его здание перепрофилировали в госпиталь ветеранов войн. В 2024-м стало известно о присоединении родильного дома № 4 (Октябрьский округ) к БСМП № 2, на его базе развернули диагностический корпус с современным оборудованием. Находящийся в Советском округе роддом № 2 присоединили к ГБ № 3, сделав его стационарным корпусом.

Руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков критически о закрытии роддомов.

– Если увеличится рождаемость, то при действующем количестве роддомов и их загруженности женщины будут приходить на роды и их начнут стимулировать. То есть ей придется рожать не в нужный ребенку срок, а по плану, – сказал эксперт.

По его словам, плановое закрытие роддомов говорит о том, что власти закладывают сокращение населения. В репродуктивную пору сейчас вступило поколение 1990-х, которое вряд ли сможет повысить рождаемость в России.

По данным из доклада Министерства здравоохранения Омской области, основными причинами увеличения естественной убыли снижение рождаемости и незначительный рост смертности. В 2024 году рождаемость (7,7 ребенка на 1000 человек) была ниже, чем в 2023 (8,3), 2022 (8,7) и 2021 (9,2) годах.

Помощники на родах

К настоящему времени в Омске осталось три больших роддома: клинический перинатальный центр на Герцена, перинатальный центр Областной клинической больницы на Березовой и роддом № 6 на улице Перелета (Левый берег).

На родах присутствуют акушер-гинеколог, анестезиолог, который обеспечивает обезболивание женщине, и неонатолог, который в случае чего окажет помощь новорожденному.

Также в городе набирает обороты не медицинская услуга – так называемых доулов, помощниц при родах. Это что-то вроде повитухи из прошлого, но функции ее уже другие. Доул не вмешивается в работу медиков, но весь этап беременности проходит совместно с женщиной, иногда присутствует на родах. Это нужно, чтобы снизить уровень тревожности женщины, оказать ей психологическую помощь.

Кстати, 2 ноября в Омске пройдет конференция «Мягкие роды: Омск». На ней будут обсуждаться медицинские и психологические аспекты родов, ожидается в том числе разговор с врачами и юристами. Тех, кто интересуется этой темой, приглашают посетить мероприятие.