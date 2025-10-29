Омичей продолжают «разводить» на миллиарды, но возвращаются им миллионы

При этом общее количество преступлений в регионе снизилось на 10 %.

omskinform.ru

Сегодня, 29 октября, на пресс-конференции начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельности прокуратуры Омской области Дмитрий Эннс дал общую статистику по киберпреступлениям.

По его словам, по итогам 9 месяцев текущего года зафиксировано увеличение числа подобных правонарушений на 10 %. Но при этом общее количество IT-преступлений, как и ущерб от них, по-прежнему впечатляют.

– В то же время их число составило более 4 тысяч, это очень большая цифра. Ущерб приближается в 1,5 млрд рублей, – уточнил представитель прокуратуры.

Мошенников ищут и наказывают. Уровень раскрываемости уголовных дел о кибермошенничестве пока остается невысоким и составляет около 25 %.

Так, с начала года составлено более 50 протоколов по привлечению к административной ответственности. Активно оказывается помощь гражданам в оказании услуг по составлению исковых заявлений. Всего таких набралось 130. 280 жителям оказали помощь, фигурируют суммы в десятки миллионов рублей.