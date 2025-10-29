Шелест проверил, как завершается капитальный ремонт школы № 129 в Омске

Уже в ноябре обновленное здание примет более 500 учеников.

Школа № 129 в Советском округе была построена в 1964 году и за шесть десятилетий успела серьезно устареть – инженерные системы пришли в негодность, перекрытия ослабли, здание находилось в предаварийном состоянии. Благодаря реализации президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений школа получила шанс на вторую жизнь.

– Строителям пришлось приложить все свои умения и профессиональные навыки, чтобы привести школу в порядок. Заново выполнена кирпичная кладка, усилены перекрытия, полностью обновлены кровля, электрика, системы водоснабжения и водоотведения. Это лишь малая часть преобразований, – рассказал мэр Омска Сергей Шелест, подчеркнув, что объект стал примером комплексного подхода к обновлению социальной инфраструктуры.

Особое внимание уделили энергоэффективности здания. Снаружи стены утеплены 15-сантиметровым слоем теплоизоляции и облицованы современными металлокассетами. Внутри смонтирован новый тепловой узел и установлено 3 100 секций батарей – в два раза больше, чем до ремонта. Это позволит поддерживать стабильный температурный режим даже в сильные морозы.

Мэр отметил, что на завершающем этапе подрядчику предстоит закончить фасадные работы, установить ограждение по периметру и заасфальтировать площадь перед зданием. После уборки помещений и финальной приемки школа будет готова к открытию.

– Рассчитываем, что приступить к занятиям в своей старой-новой школе дети и педагоги смогут уже с 17 ноября, – добавил Шелест.

Ремонт школы стал важным событием для жителей микрорайона. Директор учебного заведения Анна Гоменюк подчеркнула, что коллектив и ученики с нетерпением ждут возвращения в обновленное здание:

– Стою рядом с нашей современной, красивой школой – только положительные эмоции. За все время с 1964 года капитального ремонта не было, и здание действительно нуждалось во внимании. Теперь у нас уютные, светлые, современные помещения. Детям будет удобно и комфортно, появится новая мебель и техника. Все, что внутри, будет обновлено, – рассказала Гоменюк.

По ее словам, в школе созданы все условия для комфортного обучения и развития. Кабинеты оснащаются современным оборудованием, учебные пространства оформлены в спокойных тонах, а дизайн помещений продуман до мелочей – от освещения до расположения мебели.

В школе № 129 обучается 510 детей. После открытия она станет одной из самых современных в Советском округе, а ее капитальный ремонт – примером того, как федеральная поддержка помогает улучшать условия обучения в омских школах.