Омичи массово заклеивают остановки бумажным спамом

За сутки с остановочных павильонов приходится снимать по полторы сотни объявлений.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Жители Омска и различные организации буквально заклеивают остановки общественного транспорта бумажными объявлениями. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, с начала года сотрудникам Управления дорожного хозяйства и благоустройства пришлось 22 тыс. раз очищать павильоны от объявлений и незаконной рекламы.

– Накануне рабочие бригады приводили в порядок ООТ на улицах Кирова, Жукова, Масленникова, 10 лет Октября, Энтузиастов, проспектах Мира и Космическом и других улицах города, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Только за минувшие сутки с остановочных павильонов было удалено 141 объявление. Всего в Омске насчитывается 1234 остановки общественного транспорта.

В отношении тех, кто клеит свои объявления в не предназначенных для этого местах, городские власти направляют десятки претензий, общая сумма требований по ним превышает 1 млн рублей.