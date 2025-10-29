Юные химики Омска погружаются в науку на площадке ОмГУ

На химфаке ОмГУ проходит научная школа для старшеклассников Scientific Workshop Week: School Edition. За неделю участники создадут и защитят собственные проекты.

Варвара Краснова

На химическом факультете ОмГУ им. Ф. М. Достоевского стартовала научная школа Scientific Workshop Week: School Edition. В ней участвуют ученики 9–11-х классов, которые в течение недели разрабатывают и представляют научные проекты под руководством преподавателей ОмГУ и Университета ИТМО.

SWW SE – первая в России школа для старшеклассников, работающая по формуле «одна неделя – один проект». Цель программы – дать подросткам практические навыки исследовательской деятельности и познакомить их с современными направлениями науки.

– Scientific Workshop Week – отличный старт в науку и шанс найти единомышленников, – отметил и. о. ректора ОмГУ Иван Кротт. – Школьники, студенты и ученые работают вместе, объединяя естественные науки и ИТ. Благодаря этому юные исследователи знакомятся с индустрией региона, работают в лабораториях и получают полезные навыки.

Как рассказал доцент кафедры органической и аналитической химии ОмГУ Антон Шацаускас, мероприятие проходит на химическом факультете – одном из ведущих исследовательских подразделений университета. Здесь создается множество научных и конструкторских работ, часть которых представят участникам.

– Так как мы работаем со школьниками, в основе программы – простые проекты, фрагменты реальных исследований, – пояснил Шацаускас. – Наша задача – показать ребятам, чем занимается современная наука, и помочь им понять, хотят ли они связать с ней будущее.

В течение недели участники будут трудиться над десятью проектами в командах по 3–6 человек. Итоговая защита пройдет в субботу. Помимо работы в лабораториях, школьников ждут утренние лекции от преподавателей ОмГУ и ИТМО, а вечером – квесты, интеллектуальные игры и клуб настольных игр.

Победители научной школы получат дополнительные баллы при поступлении в ОмГУ и смогут продолжить работу над своими проектами – в рамках публикации, стажировки или инвестиционного предложения.