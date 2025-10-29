Омск-Информ
Федералы опровергают массовое снижение зарплат учителей

Массовых обращений о снижении заработной платы педагогов не было, заявили в Минпросвещения РФ.

Министерство просвещения РФ опровергло появившиеся данные о якобы массовых обращениях о снижении заработной платы педагогов. По информации ведомства, за сентябрь поступило всего 335 обращений насчет зарплат учителей.

– Минпросвещения России держит на контроле вопросы оплаты труда педагогов. В сентябре в Минпросвещения РФ поступило 335 обращений, касающихся вопросов заработной платы педагогов. Массовых обращений, свидетельствующих о снижении заработной платы педагогов, не зафиксировано, – подчеркнули в ведомстве.

Также в министерство поступило 5 обращений об отсутствии стимулирующих выплат, премий или надбавок. Все они были оперативно отработаны.

Полномочия по организации предоставления общего образования в России отнесены к компетенции региональных и муниципальных властей, напомнили в Минпросвещения. Соответственно, повышение оплаты труда педагогов, установление надбавок и их размеров регулируются на местах, а не на федеральном уровне.


