В Омске готовятся расселить три аварийных дома

На это власти выделили более 110 млн рублей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил выделить Омску более 110 млн рублей на мероприятия по расселению граждан из аварийного жилья. Из средств Фонда развития территорий выделили 64,5 млн рублей, а из областного бюджета – 46,4 млн рублей.

Полученные средства позволят начать реализацию мероприятий в рамках нового этапа региональной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2025–2026 годы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Уже определены конкретные объекты для первоочередного расселения. Это три многоквартирных дома общей площадью порядка 1,6 тыс. кв. м, в которых проживают 80 омичей. Под программу попадают аварийные здания по адресам: пос. Волжский, дом № 5, ул. Гризодубовой, дом № 33 и пос. Биофабрика, дом № 3.