Омская ТГК-11 нанимает адвоката за 19 млн рублей

Ранее компания заключила договор на оказание юридических услуг на 14 миллионов.

На портале госзакупок появилась любопытная заявка от АО «ТГК-11». Компания, владеющая крупнейшими омскими ТЭЦ, намерена потратить 19 млн рублей на услуги адвоката из Москвы.

Официально заявка называется «оказание юридических услуг адвокатом Миназовым Р. Н. в рамках уголовного дела». Срок ее исполнения – до 31 декабря 2026 года. По всей видимости, ТГК-11 намерена заказать услуги московского адвоката Руслана Миназова. Кого он будет защищать, неизвестно.

Ранее стало известно, что ТГК-11 разместила заявку на «оказание юридических услуг в рамках дела № 2-404/2025». Ее стоимость – 14 млн рублей, подрядчик уже определен, но его имя не называется. Указанное в заявке дело касается иска Омского межрайонного природоохранного прокурора, который требует возложить на ТГК-11 обязанность по откачке воды с затопленной территории у золоотвала ТЭЦ-5.

