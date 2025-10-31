«Омский Бекон» презентует новую линейку премиальных стейков из свинины

Новые продукты – «Пиканто», «Прованс» и «Кубинос» – отличает мраморность и насыщенный вкус.

Все секреты идеального стейка – сочность, аромат и насыщенный вкус, который так ценят гурманы, нашли свое воплощение в новой линейке премиальных стейков от «Омского Бекона». Стейки «Пиканто», «Прованс» и «Кубинос» произведены из свинины уникальной породы Duroc, которая считается настоящей звездой мясного мира.

Ее золотой стандарт – высочайшая мраморность, то самое заветное переплетение нежного мяса и тонкой прослойки жира, создающих неповторимую сочность и глубину вкуса.

На фермах «Омского Бекона» в Омской области созданы идеальные условия. Поголовье проходит 180-дневный откорм по строгой технологии, включающей сбалансированное питание и внимательный уход. Корма производятся на собственных мощностях из отборного сырья с учетом возраста и обмена веществ животных. Такой подход обеспечивает стабильное качество продукции и высокий уровень мраморности мяса.

Чтобы подчеркнуть вкус Duroc, специалисты компании разработали авторские маринады для каждой линейки стейков. В основе – только натуральные специи и травы, которые гармонично раскрывают вкус свинины.

Новая продукция рассчитана на тех, кто хочет приготовить вкусный обед или ужин, при этом ценит свое время. По данным компании, рынок полуфабрикатов в Сибирском федеральном округе растет на 15 % – вдвое быстрее, чем в среднем по стране.

«Омский Бекон» удерживает 12 % рынка СФО в категории полуфабрикатов и ежегодно увеличивает объемы производства более чем на 20 %. Сейчас под брендом выпускается около 40 наименований полуфабрикатов: котлеты, фарши, мясо для запекания, колбаски для гриля и стейки.

Благодаря комплексному подходу – от выбора элитной породы до создания собственных маринадов – «Омский Бекон» продолжает укреплять репутацию инноватора мясной отрасли и производителя, ориентированного на вкус и качество.