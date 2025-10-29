Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске сотрудники ДПС спасли 10-месячную девочку, облившуюся кипятком

Отец малышки попросил полицейских помочь поскорее доставить ребенка в больницу.

Сотрудники ГИБДД Константин Новиков и Александр Пиглов, дежурившие на трассе Тюмень – Омск возле отметки «574-й километр», помогли водителю автомобиля «Лада Приора», который срочно вез свою 10-месячную дочь в больницу.

Полицейские немедленно посадили маму с малышкой в служебный автомобиль. По пути она рассказала автоинспекторам, что дочка сильно обожглась, опрокинув на себя кружку с кипятком. Родители решили самостоятельно добраться до больницы, но, опасаясь пробок на Левобережье, обратились за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции.

Полицейские быстро доставили родителей и девочку к медикам. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

·Происшествия

В Омске сотрудники ДПС спасли 10-месячную девочку, облившуюся кипятком

Отец малышки попросил полицейских помочь поскорее доставить ребенка в больницу.
Omskinform.ru

Сотрудники ГИБДД Константин Новиков и Александр Пиглов, дежурившие на трассе Тюмень – Омск возле отметки «574-й километр», помогли водителю автомобиля «Лада Приора», который срочно вез свою 10-месячную дочь в больницу.

Полицейские немедленно посадили маму с малышкой в служебный автомобиль. По пути она рассказала автоинспекторам, что дочка сильно обожглась, опрокинув на себя кружку с кипятком. Родители решили самостоятельно добраться до больницы, но, опасаясь пробок на Левобережье, обратились за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции.

Полицейские быстро доставили родителей и девочку к медикам. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Мария Филимонова