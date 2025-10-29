Омск-Информ
·Происшествия

Омич угрожал дочери убийством из-за чистоты в доме

Ему назначили 320 часов обязательных работ.

Мировой судья судебного участка № 19 в Оконешниковском судебном районе Омской области вынес обвинительный приговор мужчине, который угрожал убить собственную дочь.

Установлено, что 12 августа обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находился на веранде своего дома и поссорился с дочерью. Девушка сделала ему замечание относительно необходимости соблюдать в доме чистоту. Мужчина разозлился, грубо оттолкнул дочку, сбив ее с ног, а затем, пригрозив убийством, начал наносить удары по лицу. Девушку спасла мать, вмешавшаяся в конфликт.

Подсудимый полностью признал вину в предъявленном обвинении. Суд назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что угроза убийством, согласно ст. 119 УК РФ, карается обязательными работами, ограничением свободы, принудительными работами, арестом либо лишением свободы на срок до двух лет.

Мария Филимонова