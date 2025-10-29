Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске загорелся театр кукол «Арлекин»

Полыхающую вывеску потушили сотрудники МЧС.

Вчера, 28 октября, в Омске произошло возгорание световой вывески на фасаде здания Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин», расположенного на проспекте Маркса. Инцидент произошел около 7:00 часов.

В результате пожара была повреждена светодиодная вывеска площадью 1 кв. м. Для ликвидации огня на место происшествия прибыли 11 сотрудников МЧС. Специалисты задействовали четыре единицы техники.

Пожар был ликвидирован спустя 9 минут после прибытия спасателей. Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.

2278
·Происшествия

В Омске загорелся театр кукол «Арлекин»

Полыхающую вывеску потушили сотрудники МЧС.
МЧС Омской области

Вчера, 28 октября, в Омске произошло возгорание световой вывески на фасаде здания Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин», расположенного на проспекте Маркса. Инцидент произошел около 7:00 часов.

В результате пожара была повреждена светодиодная вывеска площадью 1 кв. м. Для ликвидации огня на место происшествия прибыли 11 сотрудников МЧС. Специалисты задействовали четыре единицы техники.

Пожар был ликвидирован спустя 9 минут после прибытия спасателей. Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания.

2278
Мария Филимонова