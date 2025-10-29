В мэрии Омска сделали заявление о появлении новой развязки

В бюджете средств на нее не предусмотрено.

Омич в телеграм-канале «Фадина общается. 2.0.» поинтересовался, планируется ли строительство транспортной развязки в районе улицы Циолковского, где возводится новый модульный бассейн на месте советского стадиона «Сатурн».

Пользователь отметил, что развязка, согласно генплану, должна соединить улицы Циолковского и Маршала Жукова, а также обеспечить связь с улицей Учебной.

– На месте стадиона «Сатурн» строят какой-то ФОК, при этом по генплану улица Циолковского должна дойти до Жукова и развязки. Сделан ли проект на этот транспортный узел, который обеспечит проезд и к новому зданию, а также есть вопрос связки улиц Учебной и Циолковского, где сейчас стоят гаражи, – спросил омич.

Как сообщили в мэрии, в ближайшее время проектирование развязки не планируется из-за дефицита бюджетных средств. Городские власти отметили, что в настоящее время приоритет отдан другим масштабным проектам.

– Департаментом строительства ведутся работы по предварительной проработке транспортных решений в различных частях города в условиях дефицита бюджетных средств. В этом году завершился масштабный проект на Левобережье – реконструкция бульвара Архитекторов, ведется проектирование работ по реконструкции улицы Малиновского и строительства автомобильной развязки в границах улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь. К сожалению, бюджетом города на текущий и плановый период до 2027 года проектирование строительства указанной транспортной развязки в районе улицы Циолковского не предусмотрено. При условии выделения дополнительных средств рассмотрение вопроса будет возможно в последующие годы, – сообщили в мэрии.

Напомним, что омичи пока настороженно относятся к стройке ФОКа. Несмотря на это, Министерство спорта Омской области подтверждает актуальность проекта.