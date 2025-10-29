Хоценко обсудил с Фондом развития территорий решение проблем обманутых дольщиков

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с генеральным директором Фонда развития территорий Василием Купызиным. Основной темой разговора стало решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
В регионе системная работа по восстановлению прав дольщиков ведется совместно с Фондом развития территорий по поручению президента России Владимира Путина.
– В этом году удалось восстановить права более 300 омичей, обманутых застройщиками, – отметил Хоценко. – В скором времени планируем завершить строительство и ввести в эксплуатацию проблемные дома еще для почти 500 участников долевого строительства.
Губернатор поблагодарил команду Фонда развития территорий за конструктивное взаимодействие и поддержку в решении социальных задач. По его словам, сотрудничество с федеральными структурами позволяет ускорить строительство и ввод жилья для граждан, ожидающих свои квартиры много лет.
Работа по защите прав участников долевого строительства в Омской области будет продолжена.