·Общество

Хоценко обсудил с Фондом развития территорий решение проблем обманутых дольщиков

В Омской области по поручению президента России продолжается совместная работа региональных властей и Фонда развития территорий по восстановлению прав обманутых дольщиков.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с генеральным директором Фонда развития территорий Василием Купызиным. Основной темой разговора стало решение проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

В регионе системная работа по восстановлению прав дольщиков ведется совместно с Фондом развития территорий по поручению президента России Владимира Путина.

– В этом году удалось восстановить права более 300 омичей, обманутых застройщиками, – отметил Хоценко. – В скором времени планируем завершить строительство и ввести в эксплуатацию проблемные дома еще для почти 500 участников долевого строительства.

Губернатор поблагодарил команду Фонда развития территорий за конструктивное взаимодействие и поддержку в решении социальных задач. По его словам, сотрудничество с федеральными структурами позволяет ускорить строительство и ввод жилья для граждан, ожидающих свои квартиры много лет.

Работа по защите прав участников долевого строительства в Омской области будет продолжена.

пресс-служба заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина

