Назван округ Омска с рекордным количеством жалоб на выбросы

Всего за 9 месяцев поступило почти 9 тысяч обращений.

С января по сентябрь этого года омичи направили огромное количество жалоб на загрязнение воздуха. В Центр экологического мониторинга поступило 8907 обращений. Чаще всего о выбросах сообщали жители Кировского округа, наибольшее число жалоб пришло с Левобережья (3239), информирует «НГС55» со ссылкой на региональное министерство природы.

Второе место по числу жалоб занимает Советский округ, где зафиксировано 1900 обращений. После него расположились Центральный округ с 887 сообщениями, Октябрьский (482) и Ленинский (440) округа.

Кроме того, 1959 жалоб поступило от жителей районов Омской области.