В Омске женщина с молотком держит в страхе подъезд многоэтажки

Агрессивная соседка держит в страхе жильцов дома и натравливает на них своего пса.

vk.com/omskpub

Жительница Омска обратилась с жалобой в соцсетях, сообщив о постоянных угрозах и нападениях со стороны соседки. Автор поста пишет, что женщина неоднократно угрожала окружающим, натравливая на них свою собаку, и прогуливалась по подъезду с молотком и отверткой в руках.

Недавно конфликт получил продолжение: агрессивная соседка выцарапала на одной из дверей крест, после чего пыталась напасть на жильцов, используя инструмент.

– Ходит по подъезду с отверткой и молотком! Мы с соседями – уже на грани! Дома услышали скрежет по двери, открыли дверь, а там она крест нацарапала. Когда стали ей говорить: «Ты что делаешь?», она начала творить дальше! И вот результат... Пыталась пырнуть отверткой, но увидела свидетелей и убежала, – говорится в сообщении.

По словам соседей, женщина регулярно натравливает своего питомца на прохожих, однако собака, вопреки действиям хозяйки, часто отказывается подчиняться командам.

Автор поста указывает, что недавно обращалась в полицию с заявлением об избиении ее ребенка агрессивной соседкой. Позже, столкнувшись лицом к лицу с матерью ребенка, женщина открыто заявила, что готова нанести увечье другим детям подъезда.

– До этого данная особа избила моего сына, участковый, приняв заявление, обещал, что со мной свяжутся органы ПДН, но ответа не было. Эта же соседка при встрече сказала, что пробьет моему ребенку голову, если его встретит, и всем остальным детям в этом подъезде! – добавила омичка.

Женщина отметила, что дети боятся выходить из квартир, опасаясь встретиться с агрессивной соседкой.