Женщины в Омске теряют работу чаще мужчин

Статистика показывает, что омички чаще обращаются в кадровый центр в поисках работы.

@GigaChat

С января по сентябрь этого года в кадровый центр Омской области обратились 27,6 тыс. жителей, из которых 12,8 тыс. мужчин и 14,8 тыс. женщин. По итогам трудоустройства работу смогли найти 18,6 тыс. человек, причем число трудоустроенных мужчин и женщин оказалось одинаковым – по 9,3 тысячи, сообщает «НГС55» со ссылкой на региональный Минтруд.

Несмотря на положительную динамику, рынок труда региона продолжает испытывать сложности. За тот же период 12,4 тыс. омичей потеряли работу, причем среди них оказалось больше женщин – 6,4 тыс.

Наиболее активно работу находили омичи в возрасте 35-54 лет – 6,1 тыс. человек, а также молодежь в возрасте 14-17 лет (7,1 тыс. человек) и люди старше 55 лет (1,2 тыс. человек). При этом омичи в возрасте от 18 до 29 лет обращались за поиском работы реже всего.