Омск планируют застроить многоэтажками в рекордных масштабах

Регион подбирается к миллиону кв. метров введенного жилья.

omskinform.ru

Омская область планирует побить собственный рекорд по вводу в эксплуатацию жилых домов. Об этом рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко на сессии-презентации «100 проектов России. Строительство».

По словам главы региона, В 2024 году ввели около 870 тыс кв. метров жилья. В этом году планируется построить более 900 тыс. кв. метров, что значительно превосходит объемы ввода за последние 17 лет.

– В прошлом году ввели в эксплуатацию порядка 870 тысяч квадратных метров жилья. Таких объемов у нас не было 17 лет. В этом году ориентируемся перешагнуть цифру в 900 тыс. кв. метров, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Губернатор подчеркнул, что строительный сектор активно развивается благодаря реализации крупных инвестиционных проектов. В рамках 10 таких проектов, реализуемыми местными и федеральными девелоперами, регион планирует ввести в эксплуатацию более 2,3 млн кв метров жилья. Часть новостроек передается бесплатно государству и муниципалитетам, а инвесторы берут на себя обязательство строить социально значимые объекты: школы, детские сады и поликлиники.

В результате реализация этих проектов также принесет региону пять новых школ, 15 детских садов и четыре комбинированных образовательных учреждения.