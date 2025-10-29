Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичам пообещали один из последних теплых дней

В среду воздух прогреется до +13 °C.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 29 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +8...+13 °C.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи похолодает. Столбик термометра опустится до –1...+4 °C. Местами ожидается небольшой дождь. Скорость юго-западного, южного ветра составит 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

1175
·Общество

Омичам пообещали один из последних теплых дней

В среду воздух прогреется до +13 °C.
omskinform.ru

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 29 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +8...+13 °C.

Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи похолодает. Столбик термометра опустится до –1...+4 °C. Местами ожидается небольшой дождь. Скорость юго-западного, южного ветра составит 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

1175
Мария Филимонова