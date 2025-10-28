В центре Омска продают пустую «заброшку» за 110 млн рублей

Здание продают вместе с участком.

Яндекс карты

В Омске выставили на продажу заброшенное здание, которое находится по адресу: улица Яковлева, 3, в Центральном округе. Соответствующая информация опубликована на популярном сайте объявлений.

Как сообщает продавец, объект представляет собой отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание площадью 1,5 тыс. кв метров. Строение имеет подъезды с четырех улиц и располагается в центре Омска, в 350 метрах от Красного Пути.

Судя по фото, раньше в этом здании располагалась столовая, о чем свидетельствует табличка на фасаде. Помещения внутри полностью пустые и завалены мусором, окна выбиты, а стены разрисованы граффити.

В объявлении также указано, что здание бывшей столовой может быть переоборудовано в офисное либо в другой объект со свободной планировкой помещений. Цена «заброшки» в центре города вместе с участком – 110 млн рублей.