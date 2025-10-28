Омичей смогут отправлять на защиту объектов энергетики с оружием в руках

Госдума на последнем пленарном заседании одобрила правительственный законопроект, позволяющий направлять резервистов на специальные сборы для защиты стратегических объектов на территории их собственного региона. Законопроект регулирует привлечение граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, для охраны энергообъектов, транспортных узлов, НПЗ и других инфраструктурных объектов.
Механизмы проведения таких сборов будут разрабатываться правительством РФ. Резервисты, принимавшие участие в мероприятиях по защите критически важных объектов, будут обладать теми же правами, обязанностями, гарантиями и ответственностью, что и военнослужащие, находящиеся на военных сборах, согласно законодательству РФ.
Отметим, что резервисты – это не военнослужащие, заключившие контракт с МО РФ. Резервисты – это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых ведомствах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве. Также речи не идет и об отправке резервистов на СВО.