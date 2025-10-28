Омичей смогут отправлять на защиту объектов энергетики с оружием в руках

Резервистов могут призвать на защиту энергетической инфраструктуры региона.

Госдума на последнем пленарном заседании одобрила правительственный законопроект, позволяющий направлять резервистов на специальные сборы для защиты стратегических объектов на территории их собственного региона. Законопроект регулирует привлечение граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве Вооруженных сил РФ, для охраны энергообъектов, транспортных узлов, НПЗ и других инфраструктурных объектов.

Механизмы проведения таких сборов будут разрабатываться правительством РФ. Резервисты, принимавшие участие в мероприятиях по защите критически важных объектов, будут обладать теми же правами, обязанностями, гарантиями и ответственностью, что и военнослужащие, находящиеся на военных сборах, согласно законодательству РФ.

Отметим, что резервисты – это не военнослужащие, заключившие контракт с МО РФ. Резервисты – это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых ведомствах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве. Также речи не идет и об отправке резервистов на СВО.