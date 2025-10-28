Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Юбилейный логотип омского «Авангарда» сделала московская студия

Клубу исполнилось 75 лет.

Сегодня, 28 октября, хоккейный клуб «Авангард» представил новый логотип. Новое лого дизайнеры создали специально к юбилейному сезону «ястребов» – омскому хоккею исполнилось 75 лет.

Логотип выполнен в виде классического герба с изображением даты основания омского «Авангарда». Верхняя часть эмблемы плавно перетекает в узнаваемое очертание СКК им. Блинова, который сейчас находится на реконструкции.

Ястреб, сидящий на крыше спорткомплекса, поднял взгляд вверх, готовый улететь.

В клубе отметили, что новый логотип был создан студией Quberten специально для юбилейного сезона. Студия занимается дизайном различной спортивной айдентики.

Руководителем и учредителем компании ООО «Кубертен» является Михаил Антипин. Вторым учредителем числится Дмитрий Алферов. Компания зарегистрирована в Москве.

·Спорт

Юбилейный логотип омского «Авангарда» сделала московская студия

Клубу исполнилось 75 лет.
ХК «Авангард»

Сегодня, 28 октября, хоккейный клуб «Авангард» представил новый логотип. Новое лого дизайнеры создали специально к юбилейному сезону «ястребов» – омскому хоккею исполнилось 75 лет.

Логотип выполнен в виде классического герба с изображением даты основания омского «Авангарда». Верхняя часть эмблемы плавно перетекает в узнаваемое очертание СКК им. Блинова, который сейчас находится на реконструкции.

Ястреб, сидящий на крыше спорткомплекса, поднял взгляд вверх, готовый улететь.

В клубе отметили, что новый логотип был создан студией Quberten специально для юбилейного сезона. Студия занимается дизайном различной спортивной айдентики.

Руководителем и учредителем компании ООО «Кубертен» является Михаил Антипин. Вторым учредителем числится Дмитрий Алферов. Компания зарегистрирована в Москве.