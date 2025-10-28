«Выглядит слишком внушительно»: омский коллекционер рассказал о новой монете в 10 тысяч рублей

Георгий Победоносец теперь выполнен в золоте.

ЦБ РФ

Сегодня, 28 октября, стало известно, что в России выпустят инвестиционную золотую монету «Георгий Победоносец» номиналом 10 000 рублей.

– На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея, – на сайте ЦБ.

Руководитель Центра изучения истории Гражданской войны Исторического архива Омской области Дмитрий Петин, изучающий историю денежного обращения в России в целом и в Сибири в частности, отмечает, что монета с таким номиналом выглядит «даже слишком внушительно». Эксперт сам занимается коллекционированием и даже имеет награду «За выдающийся вклад в развитие коллекционного дела в России».

– Денежный знак с таким номиналом выглядит непривычно и, быть может, даже слишком внушительно, – сказал Петин в комментарии «Омск-информу». – Но для инвестиционных монет это своего рода традиция. Так было, во всяком случае, в эпоху позднего СССР, когда из драгоценных металлов изготавливали монеты в 100 и 150 рублей при ином масштабе цен.

Как рассказал эксперт, у российских денег в этом смысле есть свои рекорды. Самой малой по номиналу монетой можно считать медную полуполушку (1/8 копейки), ее чеканили при Петре I в 1700 году. Самая малая по номиналу банкнота – однокопеечный казначейский разменный знак образца 1915 года, выпускавшийся в Российской империи взамен монеты в условиях денежного кризиса, вызванного Первой мировой войной.

– Самая большая по номиналу монета России – золотая памятная монета в 50 000 рублей, выпущенная в 2010 году к 150-летию Банка России. А рекордный по величине номинал – 10 миллионов рублей – среди отечественных бумажных денег имело обязательство Народного комиссариата финансов РСФСР, выпущенное в 1921 году, – рассказал Петин.

Добавим, что тираж новой монеты ограничен, всего 100 штук.