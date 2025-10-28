Закрывший глаза на нарушения омский инженер может сесть на 10 лет

Он получил деньги от руководителя строительной компании.

omskinform.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении ведущего инженера-строителя омской компании, подозреваемого в коммерческом подкупе.

По версии следствия, инженер строительного контроля одной из организаций региона получил от руководителя строительной компании 155 тыс. рублей за то, что не стал выдавать предписания об устранении выявленных нарушений при строительстве объекта.

Как сообщили в СУ СК, сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех деталей преступления.

В случае подтверждения вины подозреваемому грозит от 5 до 9 лет лишения свободы согласно УК РФ.