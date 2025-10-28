Двое омских судей неожиданно уходят в отставку

Они попросили снять с них полномочья со следующего года.

В пятницу, 31 октября, Квалификационная коллегия судей Омской области проведет заседание, на котором обсудит кандидатуры претендентов на судейские должности и рассмотрит вопросы отставки действующих судей. Повестка заседания коллегии включает два заявления об уходе судей в отставку.

Так, судья Кировского районного суда Омска Ольга Шульц намерена сложить полномочия с 13 января 2026 года, а мировой судья судебного участка № 23 в Омском судебном районе Алла Новикова решила уйти в отставку с 26 февраля 2026 года.

Также на заседании коллегии планируется обсудить шесть кандидатов, рекомендуемых на судейские должности в суды Омской области. Среди них:

Олеся Уманская , претендующая на должность судьи Арбитражного суда Омской области;

, претендующая на должность судьи Арбитражного суда Омской области; Василий Бондарев , претендующий на должность судьи Омского областного суда;

, претендующий на должность судьи Омского областного суда; Евгения Сосненко , претендующая на должность судьи Нововаршавского районного суда Омской области;

, претендующая на должность судьи Нововаршавского районного суда Омской области; Диляра Кучукова , претендующая на должность судьи Октябрьского районного суда Омска;

, претендующая на должность судьи Октябрьского районного суда Омска; Марьям Ахунова , претендующая на должность судьи Советского районного суда Омска;

, претендующая на должность судьи Советского районного суда Омска; Ирина Яковенко, претендующая на должность мирового судьи судебного участка № 86 в Куйбышевском судебном районе в городе Омске.

