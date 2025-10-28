Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Омичей будут судить за слишком удачную рыбалку

Им придется возместить ущерб, причиненный государству.

Прокуратура направила в Черлакский районный суд Омской области уголовное дело о незаконной добыче особо ценных рыб, занесенных в Красную книгу России. В преступлении обвиняют двоих местных жителей.

По версии следствия, утром 14 июня мужчины сели в лодку и отправились в места нереста рыбы на реке Иртыш. Используя сеть, они поймали 33 стерляди, 8 осетров и более 40 экземпляров язя, плотвы, окуней, лещей, карасей и линя. Сбежать с добычей рыбакам не удалось, сельчан с поличным задержали сотрудники ФСБ.

По подсчетам специалистов, ущерб, который мужчины нанесли природе и государству, превысил 4,1 млн рублей. В связи с этим у рыбаков уже арестовали имущество, однако только на 440 тыс. рублей.

·Происшествия

Омичей будут судить за слишком удачную рыбалку

Им придется возместить ущерб, причиненный государству.
прокуратура

Прокуратура направила в Черлакский районный суд Омской области уголовное дело о незаконной добыче особо ценных рыб, занесенных в Красную книгу России. В преступлении обвиняют двоих местных жителей.

По версии следствия, утром 14 июня мужчины сели в лодку и отправились в места нереста рыбы на реке Иртыш. Используя сеть, они поймали 33 стерляди, 8 осетров и более 40 экземпляров язя, плотвы, окуней, лещей, карасей и линя. Сбежать с добычей рыбакам не удалось, сельчан с поличным задержали сотрудники ФСБ.

По подсчетам специалистов, ущерб, который мужчины нанесли природе и государству, превысил 4,1 млн рублей. В связи с этим у рыбаков уже арестовали имущество, однако только на 440 тыс. рублей.