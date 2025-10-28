В Омской области нашли почти два десятка школ-призраков

В семнадцати учреждениях учатся менее десяти детей.

omskinform.ru

В Омской области насчитывается 77 школ, в которых общее число учеников не превышает 30 человек. Причем в 17 из этих школ за партами сидят менее 10 учеников, сообщает «Город55» со ссылкой на региональный минобр.

Наиболее остро проблема стоит в восьми районах: Горьковском, Исилькульском, Колосовском, Москаленском, Павлоградском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском.

В частности, по четыре ученика обучаются в Ермиловской ООШ и Кузнецовской ООШ. Пять учеников насчитывается в Краснодарской ОШ, Усть-Тарской основной общеобразовательной школе и Егоровской средней общеобразовательной школе.

Шесть учеников числятся в Бельсенды-казахской ООШ, Корсинской НШ, Гриневической начальной школе – детском саду, Нагорно-Ивановской средней общеобразовательной школе, Кайлинской ООШ и Загваздинской СОШ.

Семь учеников обучаются в Селивановской ООШ. Девять учеников – в Кромской ООШ, Каскатской ООШ им. Р. М. Мадиева, Жанаульской ООШ, Больше-Туралинской средней общеобразовательной школе и Бородинской СОШ.