·Спорт

Капитан «Авангарда» Шарипзянов возглавил топ бомбардиров-защитников КХЛ

Забивать голы в составе омской команды хорошо получается у защитников.

Вчера, 27 октября, в матче против «Металлурга» капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов отметился заброшенной шайбой. После этого достижения на его счету оказалось 17 очков (6 голов + 11 передач) в 19 матчах текущего сезона КХЛ, что является лучшим результатом среди всех защитников лиги.

Следом за Шарипзяновым идут Максим Лажуа из «Авангарда» – 17 (5+12) баллов, Джесси Блэкер из «Автомобилиста» – 17 (5+12), Райли Уолш из «Барыса» – 16 (7+9) и Митчелл Миллер из «Ак Барса» – 16 (6+10).

Мария Филимонова