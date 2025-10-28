В Омске решили сдать в аренду территории обанкротившегося завода

Предприятие признали банкротом около 20 лет назад.

В Омске выставили на торги два участка, ранее входивших в территорию завода «Сибкриотехника». Соответствующая информация размещена на сайте госторгов.

Оба участка находятся в федеральной собственности и располагаются на улице 22-го Партсъезда в Центральном округе. Их планируют сдать в аренду на 10 лет.

Участок площадью 2,2 тыс. кв. м разрешено использовать для производственной деятельности, тяжелой промышленности, а также под склад. Начальная цена за лот – 35 тыс. рублей, а шаг аукциона – тысяча.

Начальная цена на второй участок площадью 23,5 тыс. кв. м составляет 343 тыс. рублей с шагом аукциона в 10 тысяч. В видах разрешенного использования также указаны производственная деятельность, тяжелая промышленность, склад и складские площадки. В отличие от первого участка, эту территорию можно использовать под строительную промышленность.

Завод «Сибкриотехника» был образован в середине 1980-х годов путем объединения Омского завода кислородного машиностроения и Научно-производственного объединения микрокриогенной техники. Новое предприятие получило название НПО «Микрокриогенмаш».

В 1994 году после преобразования в акционерное общество завод сменил наименование на ОАО «Сибкриотехника». Более трех десятилетий заводом руководил Александр Грезин. В 2007 году предприятие признали банкротом.

Сегодня часть территории завода принадлежит АО «Научно-технический комплекс «Криогенная техника», которая производит криогенное оборудование. Остальные площадки используют другие организации.