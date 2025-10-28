Омичка упала на крыльце ТЦ и стала богаче на 160 тысяч

Женщина пострадала из-за плохо закрывающейся двери.

omskinform.ru

Жительница поселка Любинский отсудила у расположенного в Омске торгового центра 163 тыс. рублей. В такую сумму суд оценил моральный вред от травмы, которую женщина получила на входе в ТЦ.

Как сообщает служба судебных приставов, двери магазина неплотно закрывались, в щель проникал холодный воздух, что в свою очередь привело к образованию наледи на полу. На этой наледи женщина поскользнулась и упала навзничь. Боль в боку, руке и ноге заставила ее обратиться к медикам, которые диагностировали перелом ребра.

Чтобы добиться компенсации для женщины, приставы уведомили собственника ТЦ о решении суда, а также арестовали его счета. В итоге предприниматель выплатил всю сумму.