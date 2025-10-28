Омичи выбирают ретро: спрос на полноразмерные наушники вырос почти в пять раз

Полноразмерные наушники снова в моде: в Омской области их продажи увеличились почти в пять раз по сравнению с прошлым годом. Эксперты называют это «возвращением к 90-м».

Пресс-служба МегаФона

Рынок аудиогаджетов в России переживает трансформацию – после долгого господства компактных наушников жители страны все чаще обращают внимание на полноразмерные модели. По данным «МегаФона», за три квартала 2025 года продажи таких устройств в объединенной розничной сети «МегаФон» и Yota выросли в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более половины покупок в сегменте накладных наушников (51 %) приходится на собственную марку оператора – Stellarway. Второе и третье места занимают Marshall и JBL.

Эксперты связывают рост популярности крупных моделей с модой на 90-е и улучшением систем шумоподавления. В современном мире люди стремятся отгородиться от информационного и внешнего шума, и объемные наушники позволяют буквально «отключиться». Кроме того, они удобнее при длительном использовании – например, во время просмотра фильмов, прослушивания подкастов или игр.

– Примерно 60 % продаж полноразмерных моделей приходится на молодежь: для них это элемент стиля, – отметил аналитик рынка мобильной связи, главный редактор Mobile-Review.com Эльдар Муртазин. – Около 20 % покупателей – путешественники, выбирающие комфорт, и еще 20 % – меломаны, ценящие качественный звук. Такие наушники обеспечивают лучшее звучание, особенно проводные.

Пресс-служба МегаФона

Самые активные покупатели живут в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, Краснодарском и Свердловском краях. Омская область вошла в топ-50 регионов, где «ретронаушники» пользуются спросом: за год продажи выросли почти в пять раз, особенно востребованы модели Stellarway и Marshall.

При этом интерес к компактным беспроводным наушникам остается стабильным – прирост продаж составил 15 %. В сегменте TWS (True Wireless Stereo) популярны устройства с активным шумоподавлением и влагозащитой.

– Мы фиксируем устойчивый рост спроса на наушники, обеспечивающие качественный звук и комфорт при длительном использовании, – рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Вадим Зимин. – Полноразмерные модели идеально подходят для путешествий и отдыха.

Именно по этим причинам «МегаФон» продолжает расширять линейку собственной аудиотехники.