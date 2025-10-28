Стало известно, насколько вырастут пенсии омичей

Средняя сумма с начала года превысит 27 тыс. рублей.

omskinform.ru

С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих россиян проиндексируют на 7,6 %. В итоге, как рассказала ТАСС профессор Юлия Финогенова, средний размер выплаты увеличится на 2 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей.

В Минтруде ранее заявили, что этот показатель превысит инфляцию. Социальные пенсии тоже проиндексируют, с 1 апреля – на 6,8 %.

Отметим, что средний размер назначенных пенсий в Омской области по итогам первой половины 2025 года составлял 21,9 тыс. рублей. С учетом индексации средний размер выплаты достигнет 23,6 тыс. рублей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что с 2026 года пенсии будут индексировать дважды в год.