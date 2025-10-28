Омские скверы будут утопать в сирени

Еще в одном сквере появятся молодые тополя.

Сергей Сапоцкий

Скоро в скверах Омска появятся молодые сирени. О планах по озеленению рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, по просьбам омичей, сирень посадят на улице Кошевого и в скверах им. Карбышева и 70 лет Победы.

– По вашим просьбам, дорогие друзья, ул. Кошевого, скверы им. Карбышева и 70 лет Победы украсят сирени, – рассказал Шелест.

Также в администрации отметили, что в сквере им. Суворова высадят пирамидальные тополя. Сейчас продолжаются работы по озеленению улицы Заозерной – там высаживают рябинник рябинолистный.

Специалисты УДХБ также высадили 19 сосен на улице Красный Путь. В ближайшее время на улице Бархатовой появится аллея из 40 сосен и 5 голубых елей. Кроме того, в сквере «СибНИИСХоз» запланировано высаживание двух лип.

Молодые деревья и кустарники высажены на улицах Гуртьева, Лизы Чайкиной, Полосухина, проспекте Менделеева, улице Маршала Жукова, бульваре Победы и во многих местах Омска, рассказали в администрации.