Омские школьные музеи стали призерами всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить»

Два музея из Омской области заняли призовые места во всероссийском конкурсе «Знать, чтобы помнить», организованном партпроектом «Историческая память» партии «Единая Россия».

Омские музеи заняли призовые места в конкурсе «Знать, чтобы помнить», который ежегодно проводится при поддержке партийного проекта «Историческая память». В этом году в финал вышли 169 музеев образовательных организаций, победителями стали 92 из них.

От Омской области награды получили два музея. Второе место в номинации «Лучший городской музей» занял Музей боевого пути 178 стрелковой Краснознаменной Кулагинской дивизии гимназии № 75, а третье место в номинации «Лучший сельский музей» – Школьный историко-краеведческий музей СОШ № 1 поселка Ростовка Омского района. Учреждения получат по 300 и 200 тысяч рублей соответственно на развитие музейной деятельности.

– Поздравляю победителей! Музеи нашего региона традиционно занимают призовые места в конкурсе, – отметил заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель регионального общественного совета партпроекта «Историческая память» Александр Артемов. – Сотни ребят задействованы в этой деятельности. Благодарю всех преподавателей и учеников, которые принимали участие в создании экспозиций. Они вносят огромный вклад в сохранение героических традиций, складывавшихся на протяжении многих лет.

С 2018 по 2025 год в рамках проекта «Историческая память» проведено шесть всероссийских конкурсов музеев образовательных организаций разной тематики – краеведческой, цифровой, поисково-исследовательской, посвященной Великой Отечественной войне и специальной военной операции. В этом году конкурс был посвящен сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны, блокадниках, узниках концлагерей и тружениках тыла – членах семей учащихся, изучению их жизни и подвигов.

Единая Россия

