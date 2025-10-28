В ОмГУ готовятся к перекрестным Годам образования России и Китая

В Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского началась активная подготовка к перекрестным Годам образования России и Китая. Особое внимание – студенческим обменам.

В России и Китае 2026–2027 годы могут объявить перекрестными Годами образования. Подготовка к ним уже идет в учебных заведениях обеих стран, в том числе в ОмГУ им. Ф. М. Достоевского.

Ежегодно на факультете филологии, переводоведения и коммуникаций китайский язык изучают около 250 человек. С 2016 года при поддержке Урумчийского профессионального университета в вузе работает Центр китайского языка и культуры. Каждую неделю там проходят встречи российских и китайских студентов.

Сейчас в ОмГУ учатся 24 студента из Китая по программе бакалавриата по филологии, а ежегодно приезжают до 50 китайских студентов. Чтобы облегчить адаптацию к обучению, сотрудники университета модернизируют программы, проводят экскурсии по городу и регулярно организуют разговорные клубы русского языка и культуры.

Многие омские студенты проходят обучение в Китае по программам академической мобильности. Среди партнеров ОмГУ – Сианьский университет перевода, Кайфынский университет, Урумчийский профессиональный университет и Хайнаньский колледж Нового шелкового пути. Сейчас в Сиане обучаются сразу семь студентов ОмГУ.

– ОмГУ им. Ф. М. Достоевского – активный и востребованный участник образовательного диалога между двумя великими державами, – подчеркнул и. о. ректора Иван Кротт. – Этот диалог особенно важен в современной международной обстановке: он показывает возможность конструктивного сотрудничества между нашими странами. Уверен, что предстоящий перекрестный Год образования станет для нас новым импульсом к развитию, а для наших студентов и преподавателей – мостом к уникальным возможностям.

пресс-служба ОмГУ

Одним из приоритетных направлений работы ОмГУ остается подготовка новых кадров и помощь в защите диссертаций коллегам из Китая. Так, аспирантка ОмГУ Хэ Юй, изучающая русский язык, одновременно преподает китайский. По ее словам, сочетание исследовательской и педагогической деятельности помогает лучше понять культурную атмосферу России и поддержать адаптацию китайских студентов.

– Сложно сказать, что какая-то система образования лучше, – отметила Хэ Юй. – Они просто разные, ведь формируются под влиянием разных культур и традиций. Сильная сторона китайской системы – подготовка трудолюбивых и дисциплинированных специалистов с хорошей теоретической базой, российской – воспитание мыслящих, творческих и независимых кадров. Их синтез может дать отличный результат: благодаря ему мы сможем воспитывать новое поколение ученых, которые говорят на языках друг друга.

Добавим, что ОмГУ продолжает укреплять связи с китайскими вузами. Уже подписано соглашение о программе двойных дипломов по хореографическому искусству с Хайнаньским колледжем Нового шелкового пути, а также ведутся переговоры с Университетом Санья.