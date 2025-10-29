Омский психотерапевт объяснил, что делать, если мозгу необходима «перепрошивка»

Представьте, что ваш разум – это мощный компьютер. Он обрабатывает терабайты информации, но иногда в его программу закрадываются «вирусы» – негативные мысли и убеждения, которые мешают жить полноценно. Психотерапия – это как раз процесс «перепрошивки» мозга, когда пациент вместе со специалистом находят эти «вирусы» и стараются их обезвредить.
Этот специалист – волшебник?
Врач-психотерапевт клиники «Евромед» Иннокентий Чусов отвечает на этот вопрос так.
– Психотерапевт – это не волшебник, а квалифицированный специалист, который выступает «проводником» в мир человеческой психики. Психотерапевт имеет высшее медицинское образование, прошел подготовку по психиатрии и длительную специализацию по психотерапии. Он не дает советов и не говорит, как жить. Задача психотерапевта – помочь пациенту самостоятельно найти ответы на свои вопросы, понять причину трудностей и научиться с ними справляться.
Как понять, что пора на «перепрошивку»?
Поводами для обращения к врачу-психотерапевту могут быть следующие состояния:
- частые ощущения страха и тревоги, мешающие работе и отдыху;
- постоянно подавленное настроение («в жизни ничего не радует»);
- снижение силы воли;
- прокручивание в голове одного и того же негативного переживания;
- отношения с близкими не клеятся, человек срывается или замыкается в себе;
- частые мысли: «я не справляюсь» или «так больше продолжаться не может».
Если эти состояния длятся неделями и мешают жить – это четкий сигнал действовать.
Что поможет?
Одним из наиболее эффективных способов «ремонта» мозга является когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).
– Суть КПТ проста и гениальна: наши мысли и убеждения (когниции) напрямую влияют на наши чувства и поведение. Не ситуация сама по себе вызывает стресс, а то, как мы ее интерпретируем, – поясняет Чусов.
Это легко понять на следующем примере. Коллега прошел мимо, не поздоровавшись. Мысль-автомат: «Он меня игнорирует, я ему не нравлюсь, со мной что-то не так». Эмоции: тревога, обида, подавленность. Поведение: избегание коллеги, плохое настроение на весь день.
– КПТ учит ловить эти автоматические негативные мысли, иррациональные убеждения, проверять их на правдивость – задавать себе вопросы: «А есть ли доказательства? Может, он просто не выспался?». Как итог – заменять негативные мысли и убеждения на более рациональные и гибкие. Вы не просто говорите о проблеме, а активно меняете шаблоны мышления и поведения здесь и сейчас. Когнитивно-поведенческая терапия показывает хорошие результаты в работе с тревогой, депрессией, паническими атаками. Это подтверждено множеством исследований, – уверен Чусов.
Почему КПТ так популярна?
По словам Иннокентия Чусова, такая терапия сфокусирована на решении проблемы.
– Мы не копаемся бесконечно в прошлом, а концентрируемся на том, что можно изменить в настоящем. Также терапия ограничена по времени – имеет четкие цели и рамки, что дисциплинирует и может дать ощутимый результат в короткий срок. И, наверное, самое важное преимущество КПТ в том, что она дает инструменты на всю жизнь. Человек учится техникам, которые сможет применять самостоятельно и после окончания терапии, – уточняет психотерапевт.
Подробнее о когнитивно-поведенческой терапии и показаниях к ней можно почитать на сайте «Евромеда».
Запись к специалистам клиники по тел. 66-49-84.
В «Евромеде» проводится прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта. Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».
ООО «МЦСМ «Евромед». Лицензия Л041-00110-55/00573852 от 12 августа 2020 г. Реклама.